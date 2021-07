F1 2022: A opinião dos pilotos | AutoSport

Os pilotos puderam ver pela primeira vez a nova proposta para 2022. Certamente já viram os planos das equipas para a próxima época e a grande maioria até já pilotou os novos carros nos simuladores, pelo que a surpresa foi pouca… ou nenhuma.

Mesmo o discurso dos pilotos foi mais focado no que esperam do carro, do que propriamente no seu aspeto. Max Verstappen afirmou que o carro era “interessante”:

“É interessante. É muito diferente do que estamos habituados, mas o mais importante é que consigamos melhorar as corridas e se esta for a melhor via para isso apoio totalmente.”

Lewis Hamilton referiu os desafios que os pilotos terão pela frente com esta nova era:

“2022 será um grande desafio. Um novo carro, uma nova era. Se nos permitir seguir os adversários mais de perto como está planeado, creio que será fantástico para os fãs e para o desporto.”

Daniel Ricciardo gostou particularmente da traseira do novo carro:

“Gosto da traseira. Parece old School e faz-me lembrar dos carros de 2008, esse estilo, o que é porreiro. A frente é muito diferente, mas como todas as coisas, quanto mais olharmos para ele, mais normal vai parecer.”

Carlos Sainz também fez uma apreciação positiva do novo conceito:

“Gosto muito do carro das rodas dianteiras para trás. Parece diferente, mais agressivo do que os atuais, tem um ar mais simples e espero que possa melhorar as corridas. “

Charles Leclerc falou das diferenças na condução do carro:

“Tem um ar diferente e é definitivamente diferente na condução exigida. Já o pudemos experimentar no simulador e posso dizer que muito diferente de conduzir, mas creio que tem um bom aspeto, agressivo e espero que sejam rápidos e que acima de tudo melhorem o espetáculo.”

Lance Stroll realçou a simplicidade do carro:

“É certamente diferente, muito mais simplificado nas derivas em frente às entradas de ar laterais e há muita sofisitificação no fundo plano o que nos deverá permitir perseguir os adversários mais de perto.”

George Russell foi o piloto que pareceu mais entusiasmado em relação à nova proposta:

“Tem um ótimo aspeto, e a ideia da mudança parece-me acertada. Creio que teremos de esperar para ver quando ele for para a pista se tem as performances que desejamos. Mas é a primeira vez que o desporto tem um grupo de trabalho dedicado para criar melhores corridas e como piloto é tudo o que queremos. Até agora focaram-se em tornar os carros cada vez mais rápidos sem olhar ao que acontecia nas corridas mas agora temos uma ideia que poderá melhorar o espetáculo.”