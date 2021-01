F1: 2021, última hipótese para Valtteri Bottas?

Em 2020 George Russell teve a oportunidade de pilotar o W11 da Mercedes no Grande Prémio do Sakhir, após Lewis Hamilton ter testado positivo à COVID-19. Nesse fim de semana, Russell impressionou, ficando a apenas 0.026s de Valtter Bottas na qualificação e se não fossem problemas nas boxes e um furo o britânico poderia ter mesmo ganho a corrida.

Para 2021, Bottas já está confirmado na Mercedes e espera-se que esteja ao lado de Hamilton (as negociações pelos serviços do sete vezes campeão do mundo continuam). Mas, para 2022, Bottas e Russell parecem estar na contenda para o lugar ao lado de Hamilton.

Com a introdução dos novos regulamentos em 2022, a Mercedes quer continuar o seu domínio no desporto, mas será que Bottas é a melhor escolha? Bottas terminou a 124 pontos de Hamilton e apesar da Mercedes ter vencido o Campeonato de Construtores, a equipa alemã pode querer alguém para dar mais luta a Hamilton.

No final da temporada, o finlandês afirmou que “estive muito perto este ano, quase sempre nos três primeiros e na qualificação tivemos boas batalhas. É obvio que nas corridas ele saiu na liderança. Mas, não posso afirmar que só melhorei na qualificação. Posso dizer que em termos de ritmo de corrida estive melhor este ano, mas ainda posso trabalhar mais”, afirmou Bottas.

No Bahrein, Russell provou que tem talento e certamente não passa despercebido. Bottas promete continuar a melhorar, mas será o suficiente para Toto Wolff mantê-lo em 2022?