F1 2021: Red Bull, um ano para recordar (vídeo) | AutoSport

Onze vitórias, 10 Pole Positions e o primeiro Campeonato de Pilotos em oito anos – a Fórmula 1 em 2021 foi um ‘thriller’ absoluto. ‘Fresco’ do seu primeiro título, Max Verstappen regressou à fábrica da Red Bull Racing, em Milton Keynes, para ver as imagens e com Christian Horner, recordar os destaques do ano. Mais uma vez em Bletchley Park, descodificou-se o enigma…

F1 2021: Red Bull, um ano para recordar (vídeo)