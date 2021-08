F1: 2021 pode afetar o programa de 2022 da Aston Martin | AutoSport

Depois de Tom McCullough, diretor de performance da Aston Martin, ter dito em entrevista que o foco da equipa depois da pausa de verão passa a ser o carro de 2022, o chefe de equipa explicou à SpeedWeek, que o facto do monolugar de 2021 ter necessitado de muito desenvolvimento, pode trazer dificuldades com o carro do próximo ano.

“Tivemos de trabalhar mais tempo e mais intensamente no modelo de 2021 para voltar a ‘tocar música’ do que tínhamos inicialmente planeado. Além disso, estávamos limitados nas possibilidades de desenvolvimento devido ao limite orçamental. É difícil dizer como isso irá afetar 2022”, explicou Otmar Szafnauer.

A Aston Martin pode assim, ter a vida complicada num ano em que o regulamento é altamente modificado e que, pelas primeiras opiniões de vários elementos ligados à disciplina, as diferenças podem ser ainda mais pequenas. Szafnauer diz que tem havido progressos no trabalho, mas que será difícil saber onde estão comparativamente com os adversários.

“A grande questão será quem será bem sucedido em 2022. Este carro é tão radicalmente diferente, que é quase impossível de prever. Todas as semanas estamos a fazer progressos substanciais com os modelos no túnel de vento, mas não temos comparação com outros adversários”, conclui Szafnauer.