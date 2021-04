F1: 2021 foi um mau ano para trocar de equipa

2021 é um ano de transição em que equipas e pilotos esperam pelos regulamentos de 2022. A pandemia obrigou a medidas de contenção de custos, uma das quais a diminuição do tempo de testes, o que tem prejudicado os pilotos que entraram ou mudaram de equipas.

Andreas Seidl, chefe da McLaren, afirma que devido à complexidade da atual geração de carros de Fórmula 1, juntamente com a falta de testes pré-época, não há choque sobre algumas das diferenças intra equipa.

“Não vou dizer que é uma surpresa”, disse Seidl. “Sabemos que não é apenas simples saltar de um carro para outro e que só tivemos um dia e meio de testes. Não vale a pena queixarmo-nos de um dia e meio de testes porque foi um acordo entre todas as equipas para poupar custos. Portanto, não vale a pena entrar demasiado nisso. Estes carros são complexos, e encontrar estes últimos dois, três, quatro décimos mas também encontrar o conforto para fazer a diferença é fácil. Isso leva tempo. Não é uma surpresa, faz parte do processo de integração de um novo piloto, e com a experiência que o Daniel [Ricciardo] tem, na experiência que temos dentro da equipa, é apenas uma questão de mais alguns fins-de-semana de corrida antes de Daniel estar totalmente confortável no nosso carro”.

Todos os pilotos que mudaram de equipa ou entraram na F1 tiveram muitas dificuldades com erros ou pouco ritmo durante o fim de semana. Isso deve-se à falta de tempo para os pilotos se adaptarem às novas realidades, o que tem sido notório nas primeiras corridas do ano.

Seidl espera que a F1 tenha mais dias de teste de pré-época em 2022, quando uma revisão do regulamento técnico entrar em vigor.

“Todos esperamos que no próximo ano voltemos a ter mais dias de testes, especialmente sabendo que teremos carros completamente novos no próximo ano”, disse ele. “Faz sentido fazer mais testes, com um bom intervalo entre eles, a fim de digerir o que se aprendeu com o primeiro teste, e também ser capaz de reagir com estes carros novos em folha.”