F1 2020/Notas do AutoSport, Red Bull: Demasiado longe para chegar ao título (Nota 8)

A Red Bull terminou o ano em “terra de ninguém” , demasiado longe da Mercedes para ser ameaça, demasiado competitiva para as restantes equipas. A Red Bull voltou a começar menos bem o ano, algo que começa a ser já tradição, e isso complica logo à partida as contas do título. Além da fraca performance inicial, as fracas prestações de Alex Albon, muito longe de Max Verstappen custaram alguns pontos importantes. A equipa continua a trabalhar bem ao nível da estratégia e voltou a ser a melhor nas paragens nas boxes, mas o desenvolvimento técnico do carro tem-se revelado mais complicado, com Adrian Newey ainda a não conseguir sacar um coelho da cartola. Red Bull continua a ser das melhores equipas do grid, mas ainda não ao nível da Mercedes.