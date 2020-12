F1 2020/Notas do AutoSport, Haas: Mais um ano para esquecer (Nota 3)

Depois de uma progressão constante desde a sua criação, a Haas teve um ano de 2019 duro com um carro difícil de entender e muita indefinição no desenvolvimento. Esperava-se que este ano a Haas pudesse dar um passo e melhorasse, mas não vimos isso. O carro continuou pouco competitivo com problemas típicos da Haas (com os travões por exemplo). A equipa não teve capacidade para resolver os problemas e agora tenta reforçar laços com a Ferrari para poder sair do fundo da tabela. Mas 2020 foi ao nível de 2019. O ponto mais alto do ano foi mesmo ver Romain Grosjean sair vivo do acidente no Bahrein. A equipa vai fazer uma revolução e espera que possa dar frutos em breve.