F1 2020/Notas do AutoSport, Ferrari: A pior maneira de festejar a 1000ª corrida (Nota 4)

A grande desilusão do ano. A Ferrari teve um ano de 2020 para esquecer e ficou muito longe do que lhe era exigido. O caso da fluxo de combustível a unidade motriz levou a equipa a perder muita potência e pagou a fatura com um carro criado para um nível de potência que já não existia em Maranello. Mas este erro veio acumular a outros que já vimos da Scuderia no passado. Erros estratégicos, erros no desenvolvimento do carro, erros na gestão dos pilotos. Todos esses erros foram repetidos este ano e a apenas tiveram menor repercussão pela fraca competitividade do carro. Foi um ano mau apesar dos três pódios conquistados A Scuderia demora a mostrar o potencial que pode e deve ter, demora a encontrar um rumo, algo que procura desde 2014 com a saída de Stefano Domenicali. Um ano de muitas lições que se esperam sejam finalmente aprendidas.