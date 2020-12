F1 2020/Notas do AutoSport, Alpha Tauri: Nas asas de Pierre Gasly (Nota 6)

O bom ano da Alpha Tauro deveu-se essencialmente à boa forma de Pierre Gasly. O francês fez uma excelente época e levou às costas as equipa B da Red Bull. A equipa de Faenza apresentou-se pela primeira vez com as cores da Alpha Tauri, marca de roupa do grupo Red Bull e a mudança trouxe sorte. Um carro equilibrado, que permitiu chegar mais perto das equipas de topo do segundo pelotão. Ainda não estão ao nível das melhores mas este ano tem de ser considerado um ano positivo. Com uma dupla consistente conseguiu bons resultados uma vitória e provou que tem potencial para ser algo mais que uma equipa B.