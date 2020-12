F1 2020/Notas do AutoSport, Alfa Romeo: Poucas melhorias (Nota 4)

Não vimos uma Alfa Romeo a evoluir como gostaríamos. Aquele impulso positivo do início de 2019 diluiu-se completamente e este ano a equipa também sofreu com a falta de força da sua unidade motriz Ferrari. Não foi um ano que merecesse destaque por parte da estrutura suíça e será preciso fazer mais e melhor no futuro. A dupla de pilotos fez o que pôde mas o grande problema foi mesmo a falta de competitividade do caro.