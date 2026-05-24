F1, 1º pódio do ano para Max Verstappen: “Tive boas lutas, e voltar para os lugares da frente é bom”

Max Verstappen garantiu o seu primeiro pódio da temporada ao terminar num suado terceiro lugar o Grande Prémio do Canadá. Ao volante de um Red Bull RB22 com o qual se tinha mostrado profundamente insatisfeito na véspera, o piloto neerlandês assinou uma exibição de pura resiliência e agressividade tática.

Verstappen soube ler as condições de aderência precárias da pista, envolveu-se num duelo intenso com o Ferrari de Lewis Hamilton e, apesar de ter perdido o segundo posto na reta final devido à forte degradação dos pneus, assegurou um resultado crucial para a equipa.

O neerlandês fez uma corrida sólida e acima do esperado: subiu de sexto a terceiro, passou Hamilton na volta 9, herdou o segundo lugar após o abandono de Russell sob VSC, mas acabou por ceder essa posição a Hamilton na volta 61 e terminou em terceiro, muito perto do Ferrari. O ritmo foi condicionado pelo forte desgaste dos pneus médios, que limitaram a sua capacidade de defesa e de resposta na fase final.

“Tive boas lutas, e voltar para os lugares da frente é bom! Para nós, ter nosso primeiro pódio é realmente positivo. Estou feliz com isso. tive uma batalha muita gira com o Lewis [Hamilton] no final.

Foi um fim de semana em que não era fácil acertar bem as coisas, por isso estar no pódio é extremamente positivo.

Agora, precisamos de continuar a melhorar, e melhor do que os nossos adversários. Esse é o nosso alvo. Vamos ver o que podemos fazer nas próximas corridas.”

FOTO MPSA Agency/Phillipe Nanchino