F1: 14 pilotos com contrato a terminar no final de 2024, uns mais pressionados do que outros | AutoSport

Entre os 20 pilotos da grelha da Fórmula 1, 14 terminam contrato com as suas equipas no final da temporada deste ano. No entanto, há pilotos mais pressionados do que outros, que esperam apenas que alguns pormenores sejam acertados para manterem o lugar na estrutura onde estão atualmente.

Começando pela equipa campeã do mundo, enquanto Max Verstappen tem contrato válido até ao final de 2028, Sergio Pérez tem esta temporada para demonstrar que merece a renovação com a Red Bull, porque só tem acordo até ao final deste ano. Recentemente, Helmut Marko afirmou que Pérez “vai cumprir o seu contrato até ao final de 2024, depois logo se vê”.

Na Ferrari, ambos os pilotos ainda não têm, oficialmente, acordo válido após o final desta temporada, mas John Elkann, presidente da Ferrari, disse que a dupla de pilotos é para manter, existindo apenas, ao que parece, a questão da duração do novo contrato de Carlos Sainz para resolver. Também os dois pilotos da Alpine terminam o contrato este ano, mas como acontece com Fernando Alonso na Aston Martin, não deverão ter muitas dificuldades para renovar o acordo durante o ano, a não ser que algo de extraordinário possa ocorrer até esse momento.

Em situação diferente estão Logan Sargeant, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda.

O norte-americano da Williams recebeu um voto de confiança de James Vowles para voltar aos comandos do carro da equipa britânica em 2024 – Alexander Albon também termina contrato em 2024, mas o tailandês é uma mais-valia da equipa, que deverá apresentar uma proposta de renovação, faltando saber se o piloto aceitará ou se tem um outro convite – apesar de uma temporada de estreia difícil. Sargeant tem de dar um passo em frente em termos de desempenho e não verá os seus erros perdoados tão facilmente na sua segunda temporada, mas também é importante perceber se a equipa consegue apresentar um bom monolugar, tão ou mais competitivo do que em 2023.

Zhou Guanyu vai manter-se ao lado de Valtteri Bottas em 2024, ambos com o contrato a terminar este ano. Enquanto o finlândes já disse querer resolver a questão no primeiro trimestre do ano, a continuação do piloto chinês parece estar mais em dúvida, tendo em conta que a Audi pode querer um piloto alemão para o seu lugar, já a pensar em 2026, e Théo Pourchaire, piloto da academia Sauber, está à espreita de uma oportunidade para 2025 e começar uma nova era na equipa suíça.

Kevin Magnussen regressou à F1 em boa forma em 2022, mas quando passou a ter Nico Hülkenberg como companheiro de equipa, o dinamarquês teve algumas dificuldades e o piloto alemão ganhou algum protagonismo na Haas. Diz-se que Hülkenberg pode rumar ao projeto da Audi, por isso teremos de esperar para ver que piloto experiente ficará na equipa, até porque Günther Steiner já avisou que pode ter de optar por apostar num estreante em 2025.

Yuki Tsunoda teve uma temporada passada sólida, apesar de alguns erros – o que mais se destaca aconteceu no México – e de um carro que não ajudou a tarefa dos pilotos. Com a vinda de Daniel Ricciardo, sem que os resultados o comprovem, o piloto japonês parece ter perdido um pouco do seu espaço na AlphaTauri, que tem Liam Lawson como opção para substituir Tsunoda. Enquanto isso, Ricciardo tem sido apontado para um possível regresso à Red Bull. Como sabemos, as trocas de pilotos na AlphaTauri podem ocorrer em qualquer altura do ano.

Piloto Expira em (final de) Max Verstappen 2028 Sergio Pérez 2024 Lewis Hamilton 2025 George Russell 2025 Charles Leclerc 2024 Carlos Sainz 2024 Lando Norris 2025 Oscar Piastri 2026 Esteban Ocon 2024 Pierre Gasly 2024 Fernando Alonso 2024 Lance Stroll Por confirmar Alexander Albon 2024 Logan Sargeant 2024 Yuki Tsunoda 2024 Daniel Ricciardo 2024 Nico Hülkenberg 2024 Kevin Magnussen 2024 Valtteri Bottas 2024 Zhou Guanyu 2024

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool