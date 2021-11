F1: 13 pilotos diferentes no pódio em 2021 | AutoSport

2021 está a ser uma excelente colheita, com grandes corridas, um duelo pelo título arrebatador, polémica e grandes prestações de vários pilotos. A estatística ajuda a entender que este ano tem sido de grande qualidade e o número de pilotos que já subiu ao pódio é a prova disso.

Este ano tivemos já 13 pilotos diferentes a subir ao pódio, um número considerável, mas que já se repetiu por várias vezes na história da F1. Se virmos a lista deste ano, Max Verstappen e Lewis Hamilton são os pilotos que mais pódios já conseguiram, mas este ano tivemos variedade com oito construtores a conseguirem colocar pilotos nos três primeiros lugares. Eis a lista dos pilotos que subiram ao pódio este ano.

1. M.Verstappen 16

2. L.Hamilton 15

3. V.Bottas 10

4. S.Perez 5

5. L.Norris 4

6. C.Sainz 3

7. P.Gasly 1

8. S.Vettel 1

9. C.Leclerc 1

10. E.Ocon 1

11. G.Russell 1

12. D.Ricciardo 1

13. F.Alonso 1

Apesar de ser um número considerável de pilotos no pódio, não é a primeira vez que tal acontece e já vimos este número de pilotos no pódio em 12 ocasiões (2020, 2021, 2009, 2005, 1995, 1989, 1985, 1984, 1979, 1978, 1975, 1971). Por seis vezes vimos 14 pilotos diferentes no pódio (2008, 1994, 1977, 1974, 1957, 1956) sendo que tivemos quatro épocas com 15 pilotos no pódio ( 1997, 1970, 1958, 1955). As épocas com mais pilotos no pódio foram as de 1960 (16), 1955 (16), 1968 (17) e a de 1982 com o máximo de 18 pilotos no pódio.

Quanto aos pilotos, Lewis Hamilton tem neste momento o recorde de pódios (180) e na grelha atual, apenas Sebastian Vettel (122), Kimi Raikkonen (103) e Fernando Alonso (98) se aproximam. Seguem-se Valtteri Bottas (66) e Max Verstappen (58), com Daniel Ricciardo já longe com 32.