F1: 1200 km acumulados por Lewis Hamilton e Fernando Alonso em teste da Pirelli em Jerez | AutoSport

O teste em Jerez continua hoje com George Russell a conduzir pela Mercedes e Lance Stroll no Aston Martin.

Foram percorridos mais de 1200 quilómetros, com 156 voltas de Alonso e 126 de Hamilton. Os tempos de volta não são muito representativos, uma vez que as duas equipas realizaram programas diferentes. Alonso fez o melhor tempo em 1:18.752, enquanto Hamilton fez 1:18.936.

Realizado com carros de 2023, o programa foi semelhante ao levado a cabo pela Ferrari em Barcelona na semana passada e com o objetivo de comparar diferentes combinações de compostos e estruturas para 2025, tentando com isso reduzir o sobreaquecimento.

O circuito de Jerez de la Frontera é palco da segunda sessão de testes do ano para a Pirelli, tendo estado dois campeões mundiais de Fórmula 1 em pista no primeiro dia de dois dias deste ensaio. Lewis Hamilton conduziu pela Mercedes, enquanto Fernando Alonso representou a Aston Martin, acumulando mais de mil quilómetros entre os dois.

