F1: 12 pilotos subiram ao pódio em 2020

A época atual tem proporcionado boas corridas, algumas com desfecho surpreendente e com muita emoção à mistura. Apesar da época ter sido feita em condições muito especificas há motivos de satisfação.

Um dos pontos interessantes desta época é o número de pilotos que subiram ao pódio. Nada menos que 12 pilotos provaram o sabor do champanhe esta época. É preciso recuar até 2012 para termos um número semelhante de pilotos no pódio (13), curiosamente também no penúltimo ano das regulamentações vigentes na altura. Esta é uma das melhores colheitas dos últimos 20 anos quanto a este dado estatístico sendo a época com mais pilotos no pódio foi a de 1982 com 18, num total de 26 inscritos.

Até agora em 2020, apenas quatro pilotos venceram (Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen e Pierre Gasly), três fizeram poles (Hamilton, Bottas e Lance Stroll).

Seis pilotos fizeram a melhor volta (Hamilton, Bottas, Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz e Daniel Ricciardo), oito pilotos lideraram o GP ( Hamiltom, Bottas, Verstappen, Gasly, Stroll, Sainz, Sérgio Pérez, Alex Albon). A lista dos doze pilotos a subirem ao pódio é a seguinte: