F1: 10 coisas a ter em atenção em 2021

2021 poderia ser encarada como uma época de menor interesse, pois todos estamos ansiosos por ver as novas máquinas de 2022, mas esta época ainda tem muito para dar. Eis 10 coisas que iremos ter em atenção esta época:

#1 – O regresso de Fernando Alonso

Fernando Alonso está de regresso à F1. Depois de uma pausa de dois anos, o espanhol está de volta à Renault, onde conquistou os seus dois títulos mundiais. Será Alonso capaz de voltar ao nível que já apresentou? Conseguirá o espanhol guiar a Renault, para o caminho do sucesso? Terá o espanhol paciência numa estrutura que tem tido muitos avanços e recuos? O novo capitulo de uma história que tem tudo para ser interessante.

#2 – A resposta da Ferrari

Depois de uma época negativa a todos os níveis, a Ferrari chega a 2021 a precisar de recuperar performance e motivação. A Scuderia irá apresentar um novo motor e algumas melhorias para o monolugar, mas está focada em 2022. Será a Ferrari capaz de dar uma resposta positiva, depois do descalabro de 2020?

#3 – A luta no segundo pelotão

A época 2020 deu-nos uma excelente lutar pelo terceiro lugar. Racing Point, McLaren e Renault lutaram até ao fim pela medalha de prata e no final foi a McLaren que levou a melhor. Para este ano temos a McLaren com motores Mercedes, a Racing Point agora transformada em Aston Martin e a Renault com uma nova reestruturação e Alonso. Uma luta a que se junta a Ferrari e que deverá dar-nos um espetáculo ainda mais emocionante,

#4 – O efeito das novas regras

Apesar dos carros serem muito semelhantes aos de 2020, ligeiras mudanças por força dos regulamentos, podem mudar o cenário. A diminuição de 10% do apoio aerodinâmico e a introdução de novos pneus trazem novas incógnitas para todas as equipas e poderemos ver um pelotão com um aspeto diferente.

#5 – Os rookies

Yuki Tsunoda, Mick Schumacher e Nikita Mazepin são os jovens estreantes de 2021. A última colheita de rookies deu-nos Lando Norris, George Russell e Alex Albon, três pilotos com muito talento. Espera-se muito de Schumacher e o regresso do mítico nome à F1 é vista com entusiasmo. Há curiosidade para ver a capacidade de Tsunoda, muito elogiado pela estrutura Red Bull e ver do que é capaz Mazepin, cuja chegada já está envolta em polémica.

#6 – O que fará Sérgio Pérez na Red Bull?

A ida de Sérgio Pérez foi um prémio justo pela sua regularidade e talento demonstrados ao longo das últimas épocas. O mexicano tem sido constantemente dos melhores do segundo pelotão e agora volta a ter uma oportunidade numa equipa de topo. Será Pérez capaz de se impor na equipa austríaca? Será capaz de se apresentar como um verdadeiro desafio para Max Verstappen? O mexicano estará no centro das atenções.

#7 – Que Valtteri Bottas em 2021?

É uma pergunta recorrente no começo de cada época. Que Valtteri Bottas teremos este ano? O finlandês tem começos auspiciosos mas deixa-se levar pela imparável “corrente Hamilton” ao longo da época. Bottas tem mais uma oportunidade de tentar bater o pé ao heptacampeão, agora com a concorrência mais feroz de George Russell, que está cada vez mais preparado para o lugar da Mercedes. Será que vai aproveitar?

#8 – Novas duplas na grelha

Carlos Sainz vs Charles Leclerc, Daniel Ricciardo vs Lando Norris, Sebastian Vettel vs Lance Stroll, Fernando Alonso vs Esteban Ocon, Mick Schumacher vs Nikita Mazepin, Yuki Tsunoda vs Pierre Gasly, Sérgio Pérez vs Max Verstappen. Uma grelha de cara lavada e novos desafios para estes pilotos. Um novo colega de equipa, implica conhecer o seu novo adversário, e ao mesmo tempo entender como ambos podem contribuir para a equipa. Um equilíbrio nem sempre fácil de encontrar. Muito se escreverá sobre isso.

#9 – Sebastian Vettel na sua nova casa

Depois de dois anos abaixo do que nos habituou, Sebastian Vettel assume um novo papel. Agora sem a pressão da luta pelo título, Vettel começa um novo capitulo na sua carreira, entrando numa equipa nova, onde pode ser novamente a referência e onde a sua experiência ser valorizada como nunca. Será que voltaremos a ver de novo Vettel no topo da sua forma, agora longe da pressão da Scuderia?

#10 – Ano do oitavo título de Lewis Hamilton

O sucesso de Lewis Hamilton parece um dado adquirido a cada ano mas tal não pode estar mais longe da verdade. Depende de uma enormidade de fatores que o britânico tem conseguido controlar. Mas ano novo, desafio novo e não sabemos se Sir Hamilton estará no topo da sua forma ou se a Mercedes dará um carro capaz de segurar a Red Bull. Hamilton tem este ano para aproveitar a vantagem teórica da Mercedes para se tornar no piloto mais bem sucedido de sempre… mas ainda tem uma época inteira pela frente para que tal se confirme.