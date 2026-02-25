Estrela do filme F1 torna-se embaixador do desporto

A Fórmula 1 anunciou a nomeação do ator britânico Damson Idris como Embaixador Global da marca, numa decisão que surge na sequência do lançamento da campanha “All To Drive For” e do sucesso comercial do filme F1 The Movie.

Idris contracenou com Brad Pitt na produção cinematográfica dedicada ao universo da Fórmula 1, que arrecadou mais de 630 milhões de dólares em receitas mundiais, tornando-se o filme desportivo mais bem-sucedido de sempre.

A nomeação insere-se na estratégia de expansão global da Fórmula 1, que afirma contar atualmente com mais de 827 milhões de adeptos em todo o mundo, 43% dos quais com menos de 35 anos e 42% do sexo feminino. No âmbito do novo papel, Idris marcará presença em diversos Grandes Prémios e participará em iniciativas promocionais e de conteúdos, com o objetivo de captar novos públicos.

New cars. New power. New teams. F1 is back and it's all to drive for 🔊#F1 pic.twitter.com/7xgsxiKLTy — Formula 1 (@F1) February 22, 2026

O presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, oficializou a decisão em comunicado:

“Estou muito satisfeito por dar as boas-vindas oficiais a Damson Idris à família da Fórmula 1. Depois do seu papel principal em F1 The Movie*, que fez história nas bilheteiras e ajudou a levar o nosso desporto a novos públicos, junta-se agora a nós como Embaixador Global oficial.”*

O responsável destacou ainda a sintonia entre ambas as partes:

“Na Fórmula 1 valorizamos a autenticidade e o Damson é apaixonado pelo desporto e partilha a nossa visão de o fazer crescer. É fantástico podermos continuar a trabalhar com ele. Com a sua enorme plataforma no mundo do entretenimento e do lifestyle, vamos ultrapassar fronteiras na forma como chegamos aos fãs.”

Também Damson Idris explicou o significado da nova função:

“Sempre me senti atraído por espaços onde cultura, performance e precisão se cruzam, e a Fórmula 1 está precisamente no centro disso. Já tinha um enorme respeito pelo desporto antes de fazer o filme, mas aproximar-me dele deu-me uma compreensão real da inovação, da paixão e da intensidade que estão por detrás de tudo, e do nível de excelência em que os pilotos operam. Estou genuinamente entusiasmado por assumir este papel de Embaixador Global. Fazer parte deste mundo significa muito para mim e sinto-me orgulhoso por representar algo que inspira e liga pessoas em todo o mundo.”