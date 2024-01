Estreia hoje em Portugal o filme ‘Ferrari’ | AutoSport

Depois dos ‘trailers’ publicados do drama biográfico “Ferrari”, do realizador Michael Mann, é altura de confirmar nos cinemas se as notícias que dão conta de um filme que mostra uma versão muito próxima da realidade sobre a marca italiana e o seu fundador, Enzo Ferrari, são verdade. Estreia hoje nos cinemas nacionais a obra de Michael Mann, que entre outras longas metragens já realizadas, foi ainda produtor executivo de ‘Le Mans ’66: O Duelo’ (Ford vs Ferrari), de 2019.

O filme baseia-se na biografia ‘Enzo Ferrari – The Man and the Machine’, de Brock Yates, e Mann revelou no ano passado, numa entrevista à Variety, que o filme não seria aconselhável a espectadores mais sensíveis, especialmente por causa dos vários acidentes retratados, reforçadas depois por algumas imagens dos ‘trailers’.

A longa metragem conta com Adam Driver no papel de Enzo Ferrari, mas o elenco inclui ainda Gabriel Leone, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey e Jack O’Connell e centra-se no ano de 1957, um ano que foi terrível para a Ferrari. Dino Ferrari tinha morrido no ano anterior, a Ferrari passava por momentos complicados em termos financeiros e pelos acidentes sofridos em pista com os seus carros.

Imagem: YouTube