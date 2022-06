Estreia de Olli Caldwell aos comandos de um monolugar de Fórmula 1 | AutoSport

O piloto de Fórmula 2 Olli Caldwell faz hoje a sua estreia em pista com um monolugar de Fórmula 1. Em Silverstone, o piloto britânico da academia Alpine vai substituir Oscar Piastri ao volante do Alpine A521 do ano passado, depois do australiano, que pode estar a caminho da Fórmula 1 no próximo ano, ter estado ontem com o mesmo carro em testes.

Na Fórmula 2, o estreante Caldwell não tem tido vida fácil até agora. É um dos três pilotos que ainda não pontuaram no campeonato FIA ao fim de 12 corridas.