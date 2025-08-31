Estratégias variadas e incerteza meteorológica animam o GP dos Países Baixos F1

Pneus, pit stops e chuva podem decidir tudo em Zandvoort…

A McLaren dominou qualificação em Zandvoort e opções estratégicas diversificam-se, com meteorologia incerta a prometer um Grande Prémio dos Países Baixos taticamente rico. Equipas ponderam apostas entre uma e duas paragens, enquanto pneus e timing dos pit stops podem ser decisivos para o desfecho da corrida.

Estratégias em foco para Zandvoort

Os McLaren monopolizaram a primeira linha da grelha em Zandvoort, sublinhando a eficácia do MCL39 em curvas de média velocidade. Oscar Piastri e Lando Norris lideram as apostas, mas Max Verstappen, a partir da terceira posição, procura aproveitar uma eventual oportunidade, numa corrida onde a diversificação tática pode ser determinante. Isack Hadjar parte surpreendentemente na segunda fila, mostrando o aumento de competitividade do pelotão.

O traçado do circuito, notoriamente exigente a nível de ultrapassagens, convida as equipas a explorarem estratégias alternativas, especialmente com a chuva no horizonte a baralhar previsões e planos estabelecidos.

Lições retiradas da edição anterior

Em 2024, o Grande Prémio decorreu de forma invulgarmente limpa, sem Safety Cars nem bandeiras vermelhas—com Norris a vencer com estratégia de uma paragem (médios para duros). George Russell optou por três compostos, enquanto Lewis Hamilton e outros pilotos apostaram nas duas paragens. As escolhas variaram, mas o domínio das estratégias de uma paragem pode ser mais difícil de replicar em 2025, devido à introdução de compostos mais macios pela Pirelli.

Táticas para a edição de 2025

A opção teoricamente mais rápida continua a ser uma única paragem, de médios para duros, com janelas ideais de troca entre as voltas 28 e 34. No entanto, a menor degradação esperada e o reforço da robustez dos pneus dão maior margem para manobras.

A velocidade mais elevada nos boxes (80 km/h, contra os 60 do passado) torna a estratégia de duas paragens mais apelativa e pode influenciar sobretudo quem parte atrás ou quer surpreender a McLaren. A aposta arrancar de softs, seguida de duros e depois médios, ganha força como alternativa, devido à aderência extra dos pneus macios no início e aposta em stints curtos e explosivos.

Tanto McLaren como Aston Martin guardaram dois jogos de pneus duros, permitindo alinhar em estratégias de macio>duro>duro ou medium>duro>duro, mais agressivas e ajustáveis às circunstâncias da corrida e às mudanças rápidas impostas por Safety Cars e bandeiras vermelhas.

Entre a segunda metade da grelha, equipas podem priorizar uma abordagem invertida, começando com duros para ganhar posição quando rivais param e esperando por uma ocorrência favorável de chuva ou Safety Car. A flexibilidade ganha destaque, sobretudo numa corrida onde a imprevisibilidade é regra.

Meteorologia e variáveis externas

A instabilidade meteorológica predomina, com previsões de chuva persistente a qualquer momento durante o fim de semana. Foram introduzidos episódios de chuva intensa antes ou depois das sessões principais, sem afetarem diretamente a ação em pista, mas um aguaceiro durante a corrida pode alterar por completo as contas das estratégias.

Com uma probabilidade estimada de 40% de chuva durante a prova, o momento da precipitação poderá ser o grande baralhador tático, em particular para as equipas com margem para arriscar e reverter estratégias à última hora.