Estoril Classics: O regresso da Fórmula 1 a Portugal | AutoSport

Serão dezasseis os carros que estarão à partida do Classic GP by Portugal Sotheby’s Realty no Estoril Classics agendado para o Autódromo do Estoril entre os dias 7 e 9 de Outubro.

A Fórmula 1 regressa ao Autódromo do Estoril com o Classic GP by Portugal Sotheby’s Realty, podendo os entusiastas ver evoluir em pista ao longo dos três dias do Estoril Classics carros que entre si têm quatro títulos mundiais e vinte e oito vitórias em Grandes Prémios.

A categoria máxima do desporto automóvel está de volta ao nosso país integrado naquele que é um dos eventos dedicados a corridas de clássicos mais importantes do mundo, organizado pela Associação de Turismo de Cascais, tendo como promotores a Race Ready, a Peter Auto e o Automóvel Club de Portugal (ACP).

São dezasseis os carros que estarão à partida do Classic GP by Portugal Sotheby’s Realty, reunindo entre eles quatro títulos mundiais – Lotus 78 e Williams FW07B – vinte e oito triunfos – Lotus 78, Ligier JS11, Williams FW07 e Lotus 91 – vinte e três poles-positions – Lotus 78, Ligier JS11 e Williams FW07 – e sessenta e cinco pódios.

Palmarés impressionante e que demonstra bem o valor da grelha de partida da prova de Fórmula 1 que será realizada no Autódromo do Estoril – o circuito que mais vezes albergou o Grande Prémio de Portugal – e que cobrirá treze temporadas do mais importante campeonato da FIA, sendo o monolugar mais antigo o Surtees TS9 (1971) e os mais recentes o Ligier JS21 e o Osella FA1D, ambos de 1983.

Os carros mais bem-sucedidos presentes Classic GP by Portugal Sotheby’s Realty serão o Lotus 78 e o Williams FW07 que ajudaram Mario Andretti (1978) e a Alan Jones (1980) alcançarem os seus títulos, respectivamente, e às suas equipas celebrarem o ceptro de Construtores.

Mas se ver de perto estas máquinas já seria uma oportunidade única, o que todos os adeptos que adquiram ingressos de paddock poderão fazer, vê-las a fazer aquilo para que nasceram – competir, andarem nos limites das suas capacidades e a gritarem de plenos pulmões – é um privilégio único e imperdível.

Quem se lembra da era do Grande Prémio de Portugal no Autódromo do Estoril jamais esquecerá a incrível performance de Ayrton Senna na qualificação da edição de 1985, quando conquistou a pole-position aos comandos de um Lotus com as cores da JPS. Ninguém seguramente estará à espera de uma performance ao nível do ‘Magico’ brasileiro, mas a qualificação para o Classic GP by Sotheby’s Realty será realizada na sexta-feira à tarde e será a primeira oportunidade para ver os Fórmula 1 ao ataque.

Na época, cada Grande Prémio tinha apenas uma corrida, mas no Estoril Classics os adeptos serão tratados principescamente com duas provas, uma no sábado e outra no domingo, evocando as muitas tardes dominicais em que os motores de Fórmula 1 rugiam ‘no Autódromo’.

Como tem sido habitual, os bilhetes podem ser adquiridos através do website oficial do Estoril Classics, e também fisicamente na FNAC, Worten, El Corte Inglês e CTT Correios, sendo que, como é do conhecimento público, o número de ingressos está limitado ao espaço físico do paddock do Autódromo do Estoril. Os bilhetes para um dia têm o valor de 30 euros, ao passo que os para os três dias do evento custam 50 euros. Existem ainda alguns ingressos disponíveis, mas para todos aqueles que não conseguirem o desejado acesso ao paddock, como é tradicional, a entrada na bancada A é livre.