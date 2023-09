Estoril Classics: Grelha de 21 F1 para o Classic GP | AutoSport

Como tem sido tradição desde 2017, o Estoril Classics volta a trazer as máquinas da categoria máxima do desporto automóvel ao mais antigo circuito permanente do nosso país.



São vinte e um monolugares de Fórmula 1 se exibirão durante o Estoril Classics, no Classic GP, representando máquinas de quinze construtores da categoria máxima. Destes quinze, dez alcançaram o topo do pódio pelo menos uma vez – como foi o caso do Shadow, Hesketh e Ligier, etc – ao passo que seis conquistaram aquele que é o título mais importante do deporto automóvel – o de Campeão Mundial de Pilotos – como é o caso da Alfa Romeo, Lotus, Brabham, March, Tyrrell, McLaren ou Williams. Poderão ainda ser vistas decorações icónicas que marcaram gerações e fazem sonhar os mais novos, sendo as da John Player Special, da Gitanes e da Marlboro as mais exuberantes e que não deixarão nenhum fã indiferente.



Estas máquinas, que foram o expoente máximo do automobilismo no seu tempo, estarão acessíveis no paddock para onde os bilhetes estão já à venda (no website oficial do Estoril Classics, na BoL, e também fisicamente na FNAC, Worten, El Corte Inglês e CTT Correios). Alguns destes bilhetes estão na eminência de esgotar, sendo cada vez mais claro que o número de mais de trinta mil pessoas que estiveram na edição de 2022 será ultrapassado.



O acesso à bancada A é gratuito, ao passo que a entrada no paddock terá o custo de 20 euros na sexta-feira e 30 euros nos restantes dias, ou 50 euros para todo o evento, podendo os seus titulares ver as máquinas e as equipas de perto, para além de todas as atividades, incluindo “Pitstop Village”.