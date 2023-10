Estoril Classics/Fórmula 1: Soheil Ayari vence corrida interrompida devido a acidente | AutoSport

O segundo dia da sexta edição do Estoril Classics começou cedo, mas desde os primeiros momentos de ação em pista que se assistiu a uma invasão de público que engalanou o Autódromo do Estoril, tendo este se apresentado cheio de entusiastas.

Mais uma vez Sol marcou presença num dos mais importantes eventos de competição de clássicos do mundo, presenteando com a sua luz os milhares de adeptos que visitaram o mais antigo circuito permanente de Portugal.

Este sábado a competição já esteve bem patente em pista com qualificações e corridas a entusiasmar os adeptos que tinham ainda imensos motivos de interesse no paddock, como era o caso do espaço do Amicale Spirit of Speed, onde era possível ver diversas motos que marcaram a história do motociclismo mundial, havendo ainda palestras para desvendar os segredos destas máquinas que fizeram também impressionantes demonstrações em pista.

Pouco depois das 16h00 deu-se o momento que a maioria dos adeptos aguardava a primeira corrida do Classic GP, tendo a grelha se formado perante uma bancada repleta e entusiástica ávida de observar carros que ajudaram a criar páginas da história da Fórmula 1 até 1986.

O público rejubilou com o arranque, pleno de sensações fortes, tendo Soheil Ayari, que ontem conquistou a pole-position, mantido a liderança apesar dos ataques de Jamie Constable e Katsu Kubota, que se mostraram bastante ameaçadores na travagem para a primeira curva.

Depois, o piloto gaulês do Ligier JS21 não deu qualquer possibilidade aos seus adversários e rapidamente cavou uma vantagem para os seus perseguidores, com o japonês do Lotus 72 a liderar a perseguição depois do abandono do inglês, com problemas técnicos no seu Tyrrell.

Kubota foi bastante atacado pelo Williams FW08 de Mark Hazell e pelo o Ensign MN181-B de Laurent Fort, mas apesar de ter um carro pre-efeito de solo (classe A), conseguiu resistir às investidas dos seus oponentes de forma estoica, que ficaram entretidos num duelo entre si.

Quando estavam a realizar a décima volta, Hazell e Fort não conseguiram evitar um toque ao saírem lado a lado da Variante, levando a que o Ensign ficasse parado em pista após um curto voo e que o Williams regressasse às boxes com a suspensão dianteira esquerda seriamente danificada.

A corrida acabaria por ser interrompida com bandeiras vermelhas, mas com apenas dois minutos e meio de prova por realizar, não seria retomada, tendo Ayari sido declarado vencedor da primeira corrida do Classic GP, depois de uma exibição impressionante.

O francês, aos comandos do seu Ligier, completou as nove voltas contabilizadas com uma vantagem de vinte e seis segundos para Kubota, que ficou no segundo posto da geral e venceu a classe A com uma prestação de grande nível.

Mark Hazell, apesar de ter estado envolvido no incidente que espoletou as bandeiras vermelhas, ficou classificado na terceira posição, seguido do seu grande adversário de toda a corrida, Laurent Fort.

Domingo será realizada a segunda prova do Classic GP deste ano.