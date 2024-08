Estoril Classics: Bilhetes já à venda

A edição deste ano do Estoril Classics, marcada para 4 a 6 de outubro, promete novidades e mantém a Fórmula 1 como destaque. Além dos carros da era Ford Cosworth até 1986, haverá uma exibição de carros de Grande Prémio dos anos 90, permitindo aos fãs ver monolugares das décadas de 1970, 1980 e 1990. Período em que carros como os Lotus, Williams, Brabham, McLaren, etc, e pilotos como Niki Lauda, James Hunt, Nelson Piquet, Alain Prost e Ayrton Senna, etc, marcaram o mundo dos Grandes Prémios.

O evento contará também com novas provas, como o Classic Touring Challenge para carros de Turismo até 1965 e o Heritage Touring Cup para Turismos até 1986. Protótipos e GTs históricos serão apresentados em competições como Classic Endurance Racing e Endurance Racing Legends, enquanto a sofisticação dos anos 1960 será exibida no Sixties’ Endurance e Gentlemen Challenge.

A maior competição ibérica de clássicos, o Iberian Historic Endurance, reunirá Grande Turismos e Turismos até 1976. Duas praças de alimentação e um ecrã gigante para acompanhar as corridas serão disponibilizados.

Os bilhetes, com preços acessíveis, variam de 20 euros para sexta-feira a 50 euros para os três dias. Crianças até 16 anos têm acesso gratuito ao paddock, acompanhadas por um adulto. Ingressos podem ser adquiridos no site BOL.pt, FNAC, ou Worten. O acesso à bancada A do autódromo será gratuito.