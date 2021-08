Esteban Ocon sobre Le Mans: “Nunca digo nunca” | AutoSport

Os dois pilotos da Alpine F1 estão em Le Mans a acompanhar as 24h com a sua equipa no WEC e também, fizeram parte do desfile organizado pela Alpine que se realizou antes da prova.

Respondendo a algumas perguntas da publicação soymotor.com, o piloto francês, que recentemente deu a primeira vitória à Alpine na F1 (desde que se deixou de designar Renault), afirmou que para já quer dedicar-se à F1, mas não pode dizer que o seu futuro não possa passar pela resistência.

“Nunca digo nunca. Neste momento, estou totalmente concentrado na Fórmula 1, porque o meu principal objetivo é correr na F1 o máximo possível e ganhar títulos. É o meu sonho e é o que eu quero fazer. Mas nunca digo nunca. Se a oportunidade surgir, não posso dizer não”.

Ocon contou ainda, que já trocou algumas impressões com o seu companheiro de equipa, que já venceu Le Mans duas vezes e foi campeão do Mundo de resistência pela Toyota, e também com o CEO da Alpine, Laurent Rossi.

“Falei muito com Fernando e com o Laurent sobre a resistência. Se não me engano, Fernando já ganhou aqui duas vezes e sabe muito sobre o assunto. Estava muito interessado nas diferenças que podemos ver entre F1 e Le Mans. Embora o siga, não conheço todos os detalhes e falámos sobre isso durante quatro horas no voo para Baku. Ele deu-me muito boa informação. Hoje irei saber mais sobre a corrida. Acabei de chegar, mas estou muito entusiasmado. Estar em Le Mans é fantástico, parece-me uma corrida caseira. É muito interessante porque é uma das maiores corridas do mundo. O facto de ser em França deixa-me mais orgulhoso, muitas pessoas vêm e há muito interesse. Há grandes marcas, como a Alpine, a competir na corrida. Para mim é fantástico estar totalmente envolvido com a equipa, eu gosto”.