Esteban Ocon rejeita rumores de rutura com a Haas antes do GP do Canadá de F1

Esteban Ocon negou esta quinta-feira qualquer rutura com a Haas, rejeitando os rumores que apontavam para um conflito com o diretor de equipa Ayao Komatsu e para uma eventual saída antes do final da temporada de Fórmula 1. Na antevisão do Grande Prémio do Canadá, o piloto francês garantiu que as informações divulgadas após a corrida de Miami “foram fabricadas” e não têm fundamento.

Os rumores surgiram depois do Grande Prémio de Miami, numa fase em que Ocon atravessa um arranque de temporada difícil. O francês somou apenas um ponto em 2026, graças ao 10º lugar no Japão, enquanto o companheiro de equipa Ollie Bearman já conquistou 17 pontos em quatro Grandes Prémios e duas corridas Sprint.

“Essas histórias foram fabricadas e não têm qualquer base. Não havia fontes reais”, afirmou Ocon. O piloto explicou ainda que a relação com Komatsu se mantém sólida, recordando que foi precisamente pela ligação com o dirigente japonês que escolheu integrar a Haas. “Juntei-me a esta equipa por causa do Ayao, porque o conheço há muito tempo. Foi o meu primeiro engenheiro de corrida na Fórmula 1”, sublinhou.

Ocon diz que rumores afetaram família e patrocinadores

Apesar de desmentir categoricamente qualquer desentendimento interno, Ocon admitiu que a divulgação dos rumores teve impacto pessoal e profissional. Segundo o piloto, a dimensão que o caso ganhou acabou por afetar pessoas próximas e parceiros ligados à sua carreira.

“No fim de contas, sou humano. Quando isto cresce desta forma e há tanto ruído, isso afeta os meus patrocinadores, a minha família, afeta todos os que estão à minha volta”, declarou. O francês foi mais longe e criticou a propagação de informações sem verificação: “Não é normal que se possam fabricar histórias destas e simplesmente não aconteça nada. Não se pode mentir sobre estas coisas.”

Ocon acrescentou que nunca tinha enfrentado uma situação semelhante desde que chegou à Fórmula 1. Ainda assim, relativizou a polémica, frisando que o essencial continua a ser o trabalho desenvolvido dentro da equipa e a confiança mantida por Komatsu no seu contributo.

Haas prepara novidades técnicas para Montreal

Além de travar a especulação, Ocon centrou atenções no plano desportivo, numa altura em que a Haas prepara a introdução de um novo pacote de atualizações para o fim de semana de Montreal. Ao contrário da maioria do pelotão, a equipa não levou alterações significativas para Miami, optando por estrear agora novidades técnicas no Circuit Gilles Villeneuve.

Comparação entre especificações vai marcar o fim de semana

Segundo o plano definido pela equipa, Ollie Bearman utilizará as novas peças durante todo o fim de semana, enquanto Ocon deverá recebê-las apenas depois da Sprint e antes da qualificação, permitindo à Haas comparar o desempenho entre a especificação antiga e a nova: “Estou ansioso para ver o que isto nos pode trazer e espero que nos ajude a regressar ao top 10, porque Miami foi um pouco difícil para nós”, afirmou Ocon.

Num momento em que a Haas procura recuperar competitividade e Ocon tenta inverter um início de época discreto, o Grande Prémio do Canadá surge como uma oportunidade dupla: responder em pista e encerrar, pelo menos publicamente, a polémica que marcou os dias que antecederam a corrida.

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