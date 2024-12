Estatística da F1: 2024 entra para a história com 7 vencedores diferentes, mas…

Sete vencedores diferentes teve a F1 em 2024! Algo semelhante sucedeu pela última vez apenas em 2012, que teve oito vencedores. A época de 2024 entra direto para o top de temporadas com maior número de vencedores diferentes, mas ainda assim longe do ano em que existiram mais distintos num ano de F1: Foi em 1982 com 11.

Nesse ano, Keke Rosberg foi campeão com apenas uma vitória. Em 1982, Michele Alboreto, René Arnoux, Elio de Angelis, Niki Lauda, Riccardo Patrese, Nelson Piquet, Didier Pironi, Alain Prost, Keke Rosberg, Patrick Tambay e John Watson venceram corridas.

A segunda temporada com maior número é a de 1975, com nove pilotos a triunfar: Vittorio Brambilla, Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Jochen Mass, Carlos Pace, Clay Regazzoni, Carlos Reutemann e Jody Scheckter

O pódio fica completo com 1977, com oito vencedores distintos, Mario Andretti, James Hunt, Alan Jones, Jacques Laffite, Niki Lauda, Gunnar Nilsson, Carlos Reutemann e Jody Scheckter.

Também em 1983 foram oito os pilotos a vencer: Michele Alboreto, René Arnoux, Riccardo Patrese, Nelson Piquet, Alain Prost, Keke Rosberg, Patrick Tambay e John Watson.

Ainda com oito pilotos com triunfos, os anos de 1985, Michele Alboreto, Elio De Angelis, Niki Lauda, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alain Prost, Keke Rosberg e Ayrton Senna, 2003 com Fernando Alonso, Rubens Barrichello, David Coulthard, Giancarlo Fisichella, Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen, Michael Schumacher e Ralf Schumacher e por fim 2012 com Fernando Alonso, Jenson Button, Lewis Hamilton, Pastor Maldonado, Kimi Raikkonen, Nico Rosberg, Sebastian Vettel e Mark Webber.

Com sete pilotos distintos a vencer temos os anos de 1968, 1970, 1974, 1976, 1979, 1980, 1981, 2008 e 2024,sendo esta temporada a com menor percentagem, apenas 29,17% face ao número de Grandes Prémios, contrastando imenso com os 58,33% de 1968 em que houve somente 12 corridas.