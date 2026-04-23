Equipas de F1 rejeitam regresso do Grande Prémio da Arábia Saudita

As equipas de Fórmula 1 e a FIA rejeitaram a proposta para reintegrar o Grande Prémio da Arábia Saudita no calendário de 2026. Após o cancelamento das provas no Médio Oriente devido à instabilidade geopolítica, Riade tentou agendar a corrida para outubro, entre os Grandes Prémios de Las Vegas e do Qatar.

A recusa baseia-se na pressão logística, que forçaria a realização de quatro corridas consecutivas no final da temporada. Stefano Domenicali, CEO da F1, impôs condições rigorosas de segurança, mantendo em dúvida as provas do Catar e de Abu Dhabi: “O foco é a segurança e a sustentabilidade do calendário”, indicam fontes ligadas à organização. As autoridades sauditas propuseram-se ainda como alternativa caso as rondas finais sejam canceladas, mas a decisão final depende de um prazo fixado para o final de maio. Sem garantias de segurança, a possibilidade de o “circo” regressar à região este ano é cada vez mais remota, priorizando-se o bem-estar das equipas.