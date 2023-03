Episódio com Alonso em Jidá fez Toto Wolff recordar-se do GP de Abu Dhabi de 2021 | AutoSport

O Grande Prémio da Arábia Saudita ficou, também, marcado pela penalização a Fernando Alonso, e a perda do terceiro lugar na classificação por parte do piloto espanhol, pela FIA, uma decisão que foi revogada pouco depois, quando a Aston Martin apresentou recurso. Um episódio lamentável tendo em conta que já o piloto tinha subido ao pódio e festejado com a equipa, para depois perder o troféu para George Russell, sendo depois dada razão, e definitivamente, à Aston Martin.

Toda essa situação fez recordar a polémica corrida final da temporada de 2021 ao responsável da Mercedes, Toto Wolff.

“Em primeiro lugar, a penalização foi muito dura porque, pelo desempenho de Fernando [Alonso] em pista e da Aston Martin, mereciam estar no pódio”, disse Wolff em entrevista ao Channel 4. “Temos de analisar os regulamentos e ver se há alguma coisa que possamos ajustar porque não afetou a sua corrida. Preferia que a FIA tomasse as decisões certas do que rapidamente e cair no erro sobre algo que está mal. Fomos vítimas disso em 2021, onde tudo se resumia ao entretenimento para uma decisão rápida e isso roubou ao melhor piloto o campeonato. Por isso, nesse aspeto, prefiro não ir ao pódio e ter o resultado correto depois”.

Como demos conta ontem, a Mercedes publicou um vídeo em que mostra a entrega do troféu de terceiro lugar à Aston Martin.