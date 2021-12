Entrevista com Jos e Max Verstappen: “Ver o filho fazer isto na F1, é tão emocional e louco…” | AutoSport

A primeira entrevista com o novo Campeão do Mundo, Max Verstappen, foi feita com o apoio de um dos seus principais patrocinadores. O Campeão Mundial de Fórmula 1 de 2021, sentou-se com o seu pai, Jos Verstappen e David Coulthard, exclusivamente para a CarNext no dia seguinte à sua vitória histórica em Abu Dhabi. Nenhum adepto da Fórmula 1 pode dar-se ao luxo de perder esta conversa única que capta os primeiros momentos de orgulho de Max e Jos como Campeão do Mundo – combinação vencedora de pai e filho.

Repleta de momentos eletrizantes de glória e desilusões, a temporada 2021 pareceu uma montanha-russa muito intensa que os adoraram adoraram ‘experimentar’. Sob o olhar orgulhoso do seu pai, Jos, o jovem campeão, abre-se com uma honestidade crua. Ele olha para trás numa época muito intensa e cansativa e para a rivalidade que o levou a ele e à sua equipa de Red Bull Racing até aos limites.

Max partilha a sua mentalidade durante toda a temporada e como a educação de Jos o levou a este ponto. Ele também se abre sobre o que faz para se libertar das corridas e como se mantém humilde e motivado fora da pista.

Jos partilha as suas impressões e os seus momentos de orgulho. Sabia que o antigo piloto de Fórmula 1 nunca está tão orgulhoso do seu filho como durante as voltas de qualificação da Q3?

Desfrute de uma conversa intensa, onde se discutiu a temporada, mas também do que está para vir no futuro! Para saber mais, veja esta entrevista fascinante e descubra o seu novo campeão mundial sob uma nova luz.