Entre o sofá, as arenas imersivas e o futuro dos ‘óculos’: ver ‘motorsports’ vai mudar radicalmente

A forma como vimos atualmente desportos na TV está “uma década atrás” da tecnologia já existente.

Imagina ‘estar’ num circuito… sem sair de casa? Ou numa arena imersiva com centenas de adeptos?

As transmissões desportivas na TV estão desfasadas em relação à tecnologia de captura de dados, que já é ultra-avançada (rastreamento 3D, sensores nos equipamentos, etc.). Apesar do potencial da Realidade Virtual (VR), as limitações de hardware e a falta de sociabilização dificultam a sua adoção.

No entanto, novas tecnologias de renderização (como Gaussian Splatting) e experiências híbridas (como a app da F1 para Apple Vision Pro) apontam para um futuro promissor, onde o utilizador controla a transmissão, escolhendo ângulos de câmara e tendo acesso a estatísticas em tempo real.

Hoje em dia já há empresas que mostram ser possível criar experiências imersivas sem headsets, através de ecrãs 8K envolventes, permitindo a socialização (não está isolado com o seu VR) e o consumo de comida/bebida.

Como se estivesse num cinema, mas ao invés de pessoas quietas e caladas a desfrutar do filme, as pessoas portam-se como se estivessem no circuito/estádio/pavilhão a ver ao vivo. Tal é a imersão…

O futuro das transmissões desportivas passam por uma experiência ativa e personalizada, em vez do modelo passivo tradicional.

Como a próxima geração de tecnologia pode transformar a Fórmula 1

O desporto vive hoje um claro “gap de imersão”: a tecnologia usada para captar eventos está anos à frente da forma como a maioria dos adeptos os consome em casa. Em poucas modalidades isso é tão evidente como na Fórmula 1, onde cada carro gera um fluxo massivo de dados de posição, velocidade, telemetria e vídeo, mas a experiência dominante continua a ser um sinal televisivo 2D, ainda que cada vez mais polido.

Dados, visão computacional e estatísticas em tempo real

Tal como noutras grandes ligas, a base desta revolução é a visão computacional e a recolha obsessiva de dados em tempo real. Câmaras de alta velocidade e sistemas de tracking 3D permitem saber, com enorme precisão, onde está cada carro na pista, enquanto a telemetria fornece informação contínua sobre travagens, aceleração, gestão de pneus e energia. Plataformas de processamento em “cloud” e modelos de IA transformam estes dados em gráficos imediatos, comparações de ritmo, projeções estratégicas e overlays personalizados que podem ser combinados com o feed principal, criando camadas de contexto que antes estavam reservadas apenas às equipas.

F1 como laboratório de experiências imersivas

A Fórmula 1 está a tornar‑se também um campo de testes para novas experiências espaciais. Aplicações dedicadas permitem seguir o pelotão num mini‑mapa 3D, ver a posição de cada monolugar em tempo real e alternar entre múltiplas câmaras on‑board e vistas de circuito, tudo num ambiente que mistura vídeo 2D com elementos tridimensionais.

Em dispositivos como o Apple Vision Pro e apps especializadas, o adepto pode “pousar” o circuito na mesa da sala, fixar um piloto e acompanhar a sua corrida com telemetria e câmaras sincronizadas com a emissão, aproximando‑se de um verdadeiro “cockpit virtual”.

Replays volumétricos e “câmaras impossíveis”

Tecnologias de campos de radiância e 3D Gaussian splatting, já em teste noutras ligas, apontam para um futuro em que momentos decisivos de corrida — um ataque na travagem, um toque, uma saída de pista — podem ser reconstruídos em 3D e revistos de qualquer ângulo, como se o realizador tivesse uma câmara invisível suspensa sobre a trajetória. Empresas de vídeo volumétrico trabalham precisamente nessa unificação entre captação multi‑câmara, reconstrução 3D e realização virtual, abrindo a porta a repetições “impossíveis” que tanto podem reforçar a análise técnica num estúdio como alimentar experiências interativas em casa.

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Entre o sofá, as arenas imersivas e o futuro dos óculos

Em paralelo, modelos como os espaços imersivos tipo COSM mostram que há público disposto a pagar caro por ver desporto em ecrãs envolventes 8K, com sensação de “melhor lugar da bancada” mas sem headset — um conceito que, aplicado à F1, poderia recriar a experiência de estar numa curva icónica com ângulos variáveis e dados em grande formato. A médio prazo, à medida que óculos de realidade aumentada se tornem mais discretos, é plausível imaginar adeptos em circuitos reais a verem, sobrepostos ao traçado, linhas de trajetória, zonas de DRS, gaps em tempo real e replays volumétricos instantâneos.

A questão já não é se a Fórmula 1 tem dados e tecnologia para oferecer uma transmissão radicalmente diferente, mas quando — e por que canais — essa imersão deixará de ser protótipo para se tornar parte do dia a dia de quem segue um Grande Prémio.