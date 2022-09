Emerson Fittipaldi: “a Fórmula 1 precisa de mais equipas” | AutoSport

O interesse na Fórmula 1 tem vindo a aumentar, dentro e fora de pista. Do lado dos promotores locais e organizadores, são muitas as cidades e países que querem receber o mundial da FIA, com o preço a pagar por isso cada vez mais alto. Em pista, há interessados em competir contra as atuais dez equipas da grelha. Marcas como Audi e Porsche, que já esteve muito mais perto de entrar na Fórmula 1 do que agora, ou estruturas como a Andretti querem fazer parte do paddock. Por isso, parece que mais do nunca, dez equipas não são suficientes, até porque há cada vez mais jovens com dificuldades em entrar na competição mundial.

Não são apenas muitos dos fãs da Fórmula 1 que pensam assim, mas também Emerson Fittipaldi. O bicampeão mundial disse à publicação ‘VegasInsider’ que são precisos mais carros em pista, como tal, são precisas mais equipas.

“Na minha opinião, a Fórmula 1 precisa de mais equipas para existirem mais lugares”, disse o antigo piloto brasileiro. “Poderia haver mais duas ou três equipas, ou seja seis carros. Depois, há mais oportunidades para os jovens pilotos entrarem na Fórmula 1. Precisamos de mais lugares na Fórmula 1. Falta isso.”

Os jovens pilotos têm cada vez menos oportunidades para se tornarem pilotos de Fòrmula 1 e renovarem o pelotão. Por isso, explicou Fittipaldi, são precisas mais equipas. “Em meados da década de 1970, havia quase 30 carros em alguns Grandes Prémios”, lembra o antigo piloto. “Precisamos de mais carros. Isso seria melhor para os patrocinadores, fãs, TV e jovens talentos que querem entrar na Fórmula 1”.

Com tanta resistência por parte dos atuais responsáveis das equipas, ou parte deles, à entrada dos interessados na Fórmula 1, será difícil vermos um aumento no número de estruturas no paddock.