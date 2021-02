Em quanto tempo a Fórmula 1 recupera os 10% de downforce perdidos?

O diretor técnico da McLaren, James Key é de opinião que as equipas de Fórmula 1 depressa vão recuperar os níveis de downforce nos seus monolugares, que tinham antes da introdução deste novo conjunto de alterações técnicas.

Historicamente, é assim que funciona a Fórmula 1. Quando os engenheiros se deparam com um novo desafio, procuram ultrapassá-lo. Pode demorar um pouco mais ou menos, dependendo do desafio, mas acabam por ultrapassá-lo. Resta saber se o fazem até ao fim do ano, porque em 2022 os monolugares serão completamente diferentes.

A dimensão do fundo plano do carro à frente dos pneus traseiros, foi diminuída, isso levou a ajustes às condutas de travagem e aos difusores, ideias que surgiram de modo a retirar pressão ao desgaste dos pneus. Logicamente, com menos downforce atrás, as equipas tiveram que ajustar o apoio aerodinâmico também à frente, o que leva a uma baixa significativa no apoio, cerca de 10%, mas James Key acha que não vai demorar muito tempo para que os engenheiros encontrem novos caminhos:

“Tem sido um verdadeiro desafio. Havia que travar o rápido progresso destes carros, e isso foi feito, mas continua a haver muito potencial de desenvolvimento no resto do carro e apesar de precisarmos de tempo, porque as geometrias impostas pelos regulamentos são algo que não encontrámos no passado, acho que conforme a temporada fora avançado a maioria das equipas já terá recuperado tudo”, disse. Portanto, na primeira metade da época vamos ter carros mais lentos, mas à medida que esta passe, nas pistas que se repetirem em 2020 é provável que os tempos voltem a cair…