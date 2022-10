ELMS, Pietro Fittipaldi: “Portimão é uma das minhas pistas favoritas” (áudio) | AutoSport

Pietro Fittipaldi esteve em Portimão a correr na última ronda do ELMS, pela Inter Europol, em LMP2, onde teve uma prestação tremenda, com um stint de abertura irresistível, subindo à liderança da prova, mesmo em condições difíceis dada a pouca aderência da pista.

O piloto brasileiro, reserva da Haas na F1 falou um pouco dos desafios do traçado de Portimão, que considerou ser uma das suas pistas favoritas. Fittipaldi também falou um pouco do seu futuro, sabendo que a hipótese de entrar na F1 ainda existe, apesar de diminuta. O piloto brasileiro mantém-se atento e procura alternativas para a sua carreira, com as corridas de endurance a serem cada vez mais uma opção agradável, olhando também para a Indy como uma opção que lhe agrada: