Eleven recorda antigos Grandes Prémios de Portugal de F1

Como forma de aperitivo para o que aí vem, a Eleven repete, a uma semana do arranque do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, a transmissão de 3 Grandes Prémios de Portugal, realizados no Autódromo do Estoril em 1984, 1985 e 1996, que serão comentados, em português, por Óscar Góis e João Carlos Costa, que contarão com alguns convidados especiais.

Após 24 anos de ausência, a Fórmula 1 regressa a Portugal, nos dias 23 a 25 de Outubro, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, que entra pela primeira vez no calendário do Mundial de F1. Mas enquanto os motores não aceleram em Portimão, é tempo de rever e reviver 3 Grandes Prémios que se realizaram em Portugal, no Autódromo do Estoril. Estes grandes prémios, que tiveram lugar em 1984, 1985 e 1996, vão ser transmitidos a partir de hoje no canal 3 da Eleven

Sexta-Feira – 16 de outubro

F1 Eleven – Especial GP Portugal 1984, às 20h30 na ELEVEN 3

Convidado especial: Eduardo Freitas, diretor de corrida da FIA que na altura era comissário no GP de Portugal.

Foi o último GP da temporada de 1984 e o primeiro GP de Portugal no Estoril. Alain Prost venceu a corrida e Niki Lauda sagrou-se campeão do mundo, com o 2º lugar em Portugal, tendo Nigel Mansell feito um pião a 18 voltas do final.

Sábado – 17 de outubro

F1 Eleven – Especial GP Portugal 1985, às 13h30 na ELEVEN 3

Convidado especial: Hélder de Sousa, antigo jornalista da RTP que fazia a cobertura do Mundial de F1.

A primeira vitória de Ayrton Senna como piloto de Fórmula 1, ao volante de um Lotus 98T da John Player Special Team Lotus, debaixo de muita chuva. Foi o segundo Grande Prémio dessa temporada, na qual Alain Prost foi o campeão do mundo

Domingo – 18 de outubro

F1 Eleven – Especial GP Portugal 1996, às 13h30 na ELEVEN 3

Convidado especial: Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e antigo piloto.

O Grande Prémio de Portugal de 1996 foi o último a realizar-se em Portugal, no Circuito do Estoril, onde participou o português Pedro Lamy Minardi ao volante de um Minardi-Ford. O vencedor da corrida foi Jacques Villeneuve, da Williams.