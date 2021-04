Eleven com audiência recorde no GP do Bahrein de F1

Há muito se nota um ‘olhar’ diferente da imprensa generalista com o fenómenos dos ‘motores’ não só pelo que os bons pilotos portugueses, Filipe Albuquerque a António Félix da Costa têm feito a nível internacional nas pistas, como também pelo facto de há um ano se ter começado a falar do regresso da Fórmula 1 a Portugal.

Por isso não é de estranhar a recente comunicação da Eleven, ao revelar que o número médio de telespetadores do Grande Prémio do Bahrein de F1, realizado de 26 a 28 de março, ter aumentado 126% por comparação com a média de telespectadores de todos os Grandes Prémios de Fórmula 1 em 2020.

Também no Digital o GP do Bahrein registou mais de meio milhão de visualizações (1.6x mais que o primeiro GP de 2020), números que são demonstrativos do crescente interesse na principal competição de desportos motorizados, cuja base de fãs tem vindo a crescer. O Próximo GP será o da Emília-Romanha, em Itália, de 16 a 18 de Abril, seguindo-se o GP de Portugal, que terá lugar em Portimão, de 30 de Abril a 2 de Maio.