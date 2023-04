EFEMÉRIDE JIM CLARK MORREU HÁ 55 ANOS | AutoSport

/formula1/f1/efemeride-jim-clark-morreu-ha-50-anos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=efemeride-jim-clark-morreu-ha-50-anos&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=efemeride-jim-clark-morreu-ha-50-anos

EFEMÉRIDE JIM CLARK MORREU HÁ 55 ANOS

O dia é, ainda hoje, 55 anos depois, recordado com uma enorme saudade: a 7 de Abril de 1968, no circuito de Hockenheim, Jim Clark perdeu a vida, num acidente ainda hoje por explicar.

Mas que muitos atribuem a um furo num dos pneus traseiros.

Na altura, quando soube da sua morte, Chris Amon, um dos rivais de Clark na F1, não se conteve e, com os olhos marejados de lágrimas, exclamou: “Se isto acontece com ele, que chances temos nós?” Esta frase diz tudo sobre o piloto que foi Jim Clark: era, então, o melhor de todos – certeza considerada tanto pelos seus pares, como pelo muito público, que tanto o admirava.

Hoje, a tantos anos de distância, há quem considere que Clark só obteve os resultados que fizeram dele, à altura da sua morte, como o recordista de vitórias em GP (25), “pole positions” (33) e melhores voltas em corrida (28), porque largava da frente e, dessa forma, afastava-se dos seus adversários definitivamente, não se envolvendo na luta directa.

Isso, no entanto, não é verdade: Jim Clark, único filho varão de um fazendeiro escocês, considerava a sua melhor corrida o GP da Alemanha de 1962, que terminou em 4º, depois de ter recuperado desde posições recuadas. Os estudiosos da sua carreira, porém, consideram a melhor corrida do “escocês

voador” o GP da Itália de 1967, que terminou em 3º. Penúltimo depois de um furo, recuperou até ao comando da prova mas, na última volta, perdeu dois lugares porque os mecânicos se esqueceram de encher o depósito de óleo do Lotus!

Além disso, que mais se pode dizer de um piloto que foi vencedor em todas as categorias em que correu, desde ralis a provas de Indy (venceu as Indy 500 em 1965) e “Sport”? Que só vencia porque partia na frente? Seja como for, aos 32 anos e quando era o principal favorito ao título mundial de Pilotos (seria o seu terceiro, depois dos de 1963 e 1968) a sua morte apenas veio adensar o misticismo que, ainda hoje, encerra o nome Jim Clark. Um dos melhores de todos os tempos: o seu “ratio” pontual (3,81 pontos por GP) é igual ao de Ayrton Senna, um dado que diz tudo sobre as suas qualidades.