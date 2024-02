Eddie Jordan: “Tsunoda está na F1, não pelo talento, mas por causa da Honda” | AutoSport

O ex-dono da Jordan F1 está convicto que a Red Bull manteve Tsunoda no Visa Cash App RB não por causa dos seus resultados, mas para manter a Honda contente, disse-o no podcast Fórmula to Sucess: “Vamos ser claros, Tsunoda está na equipa em que está porque a Red Bull, como família, precisa de manter a Honda feliz. E esse é um pedido da Honda. Posso garantir que é assim que as coisas são”, disse Jordan. Lembre-se que a Honda saiu da F1 em 2021 de forma oficial mas manteve do apoio à Red Bull até 2025, quando termina esta era de regulamentos de motores. Em 2026 vem aí a Ford!

Eddie Jordan assegura que Yuki Tsunoda não é piloto de Fórmula 1 por causa do seu talento, mas sim porque a Red Bull quer manter a Honda feliz. O japonês vai para a sua quarta temporada com a equipa de Faenza, não tem, na verdade, feito nada de muito especial tendo em conta que está na F1 há três anos, já obteve um quarto posto em Abu Dhabi 2021, fez sexto na grelha na última corrida de Abu Dhabi, foi 14º em 2021, 17º em 2022 e 14º novamente em 2023, já liderou um Grande Prémio, esteve 26 Km na frente, mas é tudo.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI