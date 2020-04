Eddie Jordan: “Schumacher foi um grande talento, mas há uma área em que me desilude”

Em declarações ao Off The Ball, Eddie Jordan disse que Michael Schumacher poderia ter sido o melhor piloto de sempre se não fosse a sua insistência para que os seus companheiros fossem “segundos pilotos”.

Schumacher fez a sua estreia em 1991 com a Jordan Grand Prix, substituindo Bertrand Gachot, que tinha sido preso por agredir um taxista na Grã-Bretanha.

Depois da Jordan, Schumacher venceu campeonatos com a Benetton e depois com a Ferrari.

“Michael Schumacher, tenho um pequeno problema com o Michael… Quando relembro os contratos que assinei com a Ferrari e com o grande Michael Schumacher, sem dúvida que ele é um grande talento, mas há uma área que me desilude sempre.”

“Com o Irvine, com o Barrichello, havia a cláusula de que eles seriam ‘segundos pilotos’. Eu gostava de dizer que ele [Schumacher] era o melhor, mas não posso. Acho que apesar do seu talento natural, similar ao do Ayrton Senna, as pessoas tinham um ‘amor’ maior pelo Senna porque queriam acreditar que ele era o melhor.”

“Provavelmente o Michael era o mais talentoso, mas, para mim, o melhor piloto que vi em trinta e tal anos foi o Alain Prost.”

“As pessoas começam logo a questionar-me! Mas, o Alain Prost venceu quatro títulos mundiais, mas o que gosto mais nele é que venceu o teste do tempo. O Alain esteve comigo em 1979 e ainda hoje é o mesmo. Ele nunca ligava a quem era o seu colega de equipa. Era um piloto de equipa.”