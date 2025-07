E se Max Verstappen obrigar ao empréstimo de Kimi Antonelli?

Apesar de George Russell ser o principal visado numa potencial reformulação da dupla de pilotos da Mercedes, com tão falada entrada de Max Verstappen, uma nova teoria, aponta que o jovem Kimi Antonelli, aposta pessoal de Toto Wolff poderá ser o piloto a ceder o seu lugar.

A teoria, avançada por alguns meios de comunicação italianos, referem que a Alpine pode ser o destino do jovem italiano, por empréstimo, onde poderia maturar as suas capacidades, enquanto que a Mercedes ficaria com a dupla Verstappen / Russell, um duo que já teve os seus desaguisados, especialmente fora de pista.

O ex-chefe de equipa da Haas, Guenther Steiner, foi também por essa via e sugeriu que a Mercedes deveria emprestar o jovem Kimi Antonelli a uma equipa do meio do pelotão, como a Alpine ou a Williams, caso queira contratar Max Verstappen e lutar seriamente por campeonatos.

Steiner questiona por que razão a Mercedes consideraria dispensar Russell, que tem apresentado bons desempenhos e venceu o Grande Prémio do Canadá. Segundo Steiner, Russell assumiu bem o papel de líder da equipa desde a saída de Lewis Hamilton e continua a mostrar resultados consistentes.

Steiner mostrou-se pouco convencido com a temporada de estreia de Antonelli, apontando que, tirando uma boa corrida no Canadá, o jovem piloto tem demonstrado pouca consistência. Acredita que Antonelli beneficiaria mais se ganhasse experiência numa equipa com menos pressão antes de ser colocado num carro com potencial para vencer corridas.

Esta novela já vai longa e promete dar que falar até Verstappen definir o seu futuro a curto e médio prazo.