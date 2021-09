E se a Fórmula 1 tentasse atenuar o ‘spray’? | AutoSport

Pierre Gasly é de opinião que a Fórmula 1 pode tentar mitigar a questão do ‘spray’ levantado pelos monolugares de F1 pois esse foi o principal impedimento que levou a que não houvesse corrida.

Apesar das condições de pista serem complicadas, com muita água, na verdade estes são os melhores carros e pilotos do mundo, pelo que nunca seria por aí que a corrida não se faria, mas o potencial de acidente devido à falta de visibilidade é que ‘tramou’ a questão.

“Infelizmente, não me parece que houvesse outra opção porque a visibilidade era demasiado má, e se um carro parar na pista por qualquer razão, muitos dos carros que vieram atrás vão bater, e se for em ‘T’, como já vimos, também já conhecemos as potenciais consequências”, disse Pierre Gasly que entende que a questão do spray pode ser melhorada: “Penso que deveríamos trabalhar no sentido de tentar reduzir o spray por trás dos carros, porque essa é a verdadeira questão. Quando se viu o carro médico em pista o, obviamente a uma velocidade muito mais baixa, o spray é muito menor do que o que fazemos com os nossos carros.

“Portanto, penso que essa é uma área em que o F1 deve concentrar-se nos próximos anos, porque se reduzir o spray e tiver melhor visibilidade, haverá mais possibilidades de correr à chuva. No domingo o problema era a visibilidade”.