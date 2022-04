E se a filosofia do Mercedes W13 já tiver ‘condenado’ a época? | AutoSport

Num excelente artigo no The Race, Gary Anderson deixa pistas muito interessantes que explicam o porquê da época da Mercedes já poder ter “ido ao ar”.

Obviamente que ainda há tempo para resolver as questões, o problema é que essa resolução pode não ser nada fácil, tudo por causa do caminho que a Mercedes seguiu.

Se em 2014 trabalhou de forma tão perfeita que ganhou uma vantagem que durou vários anos, não vamos ao ponto de dizer que a época está perdida, nem faria sentido, mas as probabilidades disso acontecer são significativas.

Tudo porque por muito bom que tenha sido o trabalho no túnel de vento e no CFD, se o conceito aerodinâmico escolhido, a filosofia do monolugar, tiver sido mau, pouco há a fazer a partir daqui. Veja-se o caso da Aston Martin o ano passado. Depois do carro que tiveram em 2020 (ainda como Racing Point) recorde-se do que lhes sucedeu em 2021 já como Aston Martin.

Ou seja, quando é escolhida a filosofia, tudo o resto é feito a partir daí e mesmo que o que for feito seja perfeito, se o conceito inicial é mau, está tudo estragado.

Portanto, como diz Gary Anderson: “onde se começa dita onde se acaba, por isso a visão inicial é crítica para o resultado final e, por sua vez, para o desempenho do carro”. É uma frase que, provavelmente, diz tudo, pois as equipas seguem um caminho e depois tentam otimizar essa solução: o desempenho final do carro é a soma de todas as suas partes.

Tudo isto para dizer que a Mercedes pode tentar muita coisa e nunca conseguir chegar a lado nenhum. Se assim for, até para o ano…