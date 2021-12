E “cortar o motor” dos F1 “1 ou 2 segundos” para quem abuse dos limites da pista? | AutoSport

O facto de muitas das pistas onde se corre na Fórmula 1 serem as mesmas onde se realiza o Mundial de Motociclismo levou a que cada vez mais nos circuitos fosse aparecendo asfalto nas escapatórias ao invés da gravilha. Não é só essa a razão, há outras, mas isso levou a que a F1 tivesse de passar a policiar muito mais os abusos dos limites da pista, assegurando que os pilotos não explorem as abundantes áreas de escapatória para obterem vantagem.

Isto tem sido complicado para a direção de corrida ainda mais ao longo de 2021, começando logo no Bahrein, mas Nico Rosberg tem uma ideia, que passa por cortar o motor do monolugar do piloto prevaricador por “um ou dois segundos” para qualquer piloto que abuse dos limites da pista, criando assim uma ‘pena’ quase imediata a quem o faça: “é realmente importante criar algum tipo de dissuasor para quando se sai da pista, e uma ideia que tenho é cortar o motor para qualquer piloto que saia da pista, durante um ou dois segundos”, disse Rosberg.

Martin Brundle apoia a ideia, mas tem consciência dos riscos de segurança: “pode ser perigoso para os carros atrás se o carro da frente abranda subitamente'”, explicou Brundle.

É verdade o que Brundle diz, mas a F1 sabe de tecnologia o suficiente para o fazer numa zona determinada, por exemplo uma reta, associando a isso uma nova luz, de cor diferente, na traseira do monolugar. Por exemplo.