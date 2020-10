DTM: Mudanças à vista para adaptação aos GT3

O DTM começa a adaptar-se para abrir as portas aos GT3 e anunciou algumas mudanças para a próxima época.

As largadas estacionárias deixarão de existir, passando o DTM a usar o modelo normalmente usado em corridas de GT3, denominando o procedimento de “DTM formation start” em que os carros seguirão em fila dupla, em movimento, até desaparecerem as luzes vermelhas, algo que o comunicado, afirma ser um procedimento “comprovado” pelo uso na Série NTT IndyCar, embora não tenha mencionado que é utilizado em todos os campeonatos de sportscar em todo o mundo.

Apesar desta mudança, o campeonato pretende manter o formato atual, com duas corridas de 55 minutos + 1 volta por fim de semana.

Até agora, tanto a Audi quanto a BMW comprometeram-se a apoiar o campeonato neste formato.

“Durante as inúmeras conversas que tivemos com fabricantes e equipas interessadas nas últimas semanas, decidimos admitir o ABS e o controlo de tração e introduzir uma largada em formação”, disse o diretor de eventos da ITR, Frederic Elsner. “Como resultado, esforços e despesas estão a ser reduzidos, enquanto o automobilismo de alta qualidade do DTM permanecerá inalterado. Os elementos comprovados do DTM, como duas corridas por fim de semana, nenhuma mudança de piloto e pit stops competitivos, continuarão a fornecer ação espetacular.”

Assim, a vontade de retirar o ABS e controlo de tração parece, para já, ficar em espera. Os regulamentos técnicos deverão ser apresentados em breve,