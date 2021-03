DTM: Gerhard Berger não conseguiu acordo com Nico Hulkenberg

Gerhard Berger está determinado em dar um impulso extra a esta nova era do DTM, agora com maquinaria GT3, tentando convencer estrelas do automobilismo do presente e do passado a juntarem-se à competição.

Nico Hulkenberg era um desses alvos, mas o acordo com o piloto alemão falhou. Hulk pretende manter-se perto da F1 para maximizar as hipóteses de voltar em 2022 e estando ele na calha para piloto de reserva da Aston Martin e da Mercedes, não estará muito interessado em ver o DTM impedir uma possível oportunidade de voltar ao volante de um monolugar.

Acredita-se que Berger tenha desempenhado um papel importante em atrair a Red Bull de volta à DTM, com a marca de bebidas energéticas a anunciar dois carros com Alex Albon, Liam Lawson e Nick Cassidy.

Berger também fez uma proposta a Hulkenberg e ao campeão mundial Jacques Villeneuve de 1997 participassem no DTM. Se Villeneuve ficou interessado logo de início, o alemão nem por isso.

Os dois seriam inseridos numa equipa Lamborghini, projeto que deveria ser financiado por um grupo de investimento suíço, que pretendia convidar pessoas para a sua hospitalidade nas pistas nos fins-de-semana de DTM.

Já tinha sido feito um acordo com a Lamborghini relativamente ao fornecimento de dois carros Huracan GT3, peças sobressalentes e um engenheiro durante dois anos.

Com a possibilidade de os fãs e VIPs poderem ir para a pista cada vez mais remotas em Fevereiro, os investidores retiraram o seu financiamento planeado e o projeto acabou por ser cancelado.

O DTM continua empenhado em criar uma grelha o mais excitante possível, mas não deixa de ser curioso que os jovens pilotos Callum Ilott e Jack Aitken, ambos reservas da Ferrari e Williams, respetivamente, preferiram o GT World Challenge Europe.