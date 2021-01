DTM: Alex Albon junta-se à competição alemã

Mantendo as suas ligações à F1, Alex Albon vai manter a forma no DTM, tendo sido anunciado como uma das novidades para a nova época no campeonato alemão.

O piloto de Fórmula 1 e o jovem talentos Liam Lawson irão correr no DTM com o apoio da Red Bull. Albon de 24 anos, sétimo no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2020, participará em corridas de DTM selecionadas sempre que as suas funções na Fórmula 1, como piloto de teste, de reserva e simulador, o permitam.

O piloto que irá ocupar o lugar de Albon quando este não poder competir será anunciado numa fase posterior, tal como a equipa e a marca em que o tailandês irá competir.

“O DTM é uma competição de topo com carros GT3 e é uma plataforma interessante, um verdadeiro desafio, tanto para pilotos de sucesso como para o nosso piloto júnior da Red Bull, Liam Lawson”, diz o Dr. Helmut Marko, consultor de desporto automóvel da Red Bull.

“Pilotos de Fórmula 1 como Alex Albon, estrelas do DTM como o tricampeão René Rast, profissionais de GT e jovens talentos como Liam Lawson – são a mistura que eu queria ver para a temporada 2021 do DTM. É também perfeito que o ex-campeão mundial da Fórmula 1 Jenson Button já tenha apresentado a sua participação no DTM com a sua equipa”, disse Gerhard Berger, responsável pela competição. “Alex Albon é um piloto jovem e ambicioso e um ganho notável para o DTM”.

Ainda no final do ano passado, Berger tinha definido o seu objetivo pessoal para o DTM 2021 numa entrevista com o portal web DTM.com: “O meu grande objetivo é 20 carros com pelo menos cinco marcas, pilotos fortes e uma batalha pelo título até ao final”. A participação da DTM de Alex Albon é mais um passo importante nesta direção.