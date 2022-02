‘Drive to Survive Season 4’ da Netflix na 2ª semana de março, mas ‘sem’ Max Verstappen | AutoSport

A próxima série ‘Drive to Survive Season 4’ da Netflix (IMDB 8.6) deverá estar disponível na segunda semana de março, mas uma coisa já sabemos: Max Verstappen não vai aparecer como forte protagonista, apesar de ser ele o campeão.

Como podemos calcular, muito deverá girar em torno da grande luta que existiu durante todo o ano entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, mas não deverá haver muitas ‘inside stories’, especialmente do lado de Max Verstappen, que já disse: “compreendo que seja preciso criar drama para aumentar a popularidade da série na América, mas, do meu lado como piloto, não gosto de fazer parte disso porque eles forjaram algumas rivalidades que nunca existiram. Por isso, decidi não fazer parte disto e não dei mais entrevistas depois disso, porque dessa forma não há nada que possam mostrar. Não sou um tipo de pessoa de espectáculo dramático, só quero que factos e coisas reais aconteçam”, disse, à Associated Press. Não se sabe o ponto de vista de Lewis Hamilton, que apareceu noutras temporadas, mas desta, não se sabe.