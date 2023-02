Drive to Survive da Netflix disponível 6ª feira, 24 de fevereiro: mais ‘dramaseries’? | AutoSport

A 5ª temporada do Drive to Survive da Netflix estará disponível a 24 de fevereiro, próxima sexta-feira, um dia depois do arranque dos testes de Fórmula 1, e o ‘mundo’ da F1 está ansioso pela estreia.

Como se sabe, a série tem feito maravilhas pela modalidade, foi uma autêntica pedrada no charco em termos de publicidade, mudou por completo a atenção que os norte-americanos tinham com a Fórmula 1, mas teve efeitos um pouco por todo o mundo.

Sean Bratches antigo executivo da ESPN, foi trabalhar para a Liberty Media como Managing Diretor das Operações Comerciais da F1, onde esteve entre 2017 e 2019, e a sua experiência anterior foi decisiva, já que sabia perfeitamente o poder de uma série do estilo numa plataforma como a Netflix.

Agora já todos sabemos a ‘força’ que teve, e continua a ter.

Parte do segredo está no facto de ter sido dado um acesso sem precedentes aos bastidores da F1, a histórias e situações que, doutra forma nunca chegariam a tanta gente, deu mais para ‘saborear’ aos que já eram adeptos da modalidade.

O simples facto da Netflix nos levar aos bastidores foi uma ‘bala de prata’ na qualidade da série, e embora esta esteja longe da perfeição, nunca se tinha feito nada sequer parecido no ‘motorsport’.

Dantes, só alguns pilotos atingiam o estrelato com os seus feitos, hoje em dia não há piloto no plantel que não seja reconhecido em qualquer lado, e até chefes de equipa ganharam um protagonismo como poucas vezes se tinha visto na história da F1.

Seja como for, a série é bem feita, mas os meios colocados à sua disposição são enormes. Para quem já andou pelo paddock da F1, as equipas chegaram a ter elementos da Box to Box Films, a produtora da série para a Netflix, em exclusivo nas suas instalações e até vestiam as mesma cores da equipa, ainda que isto tenha sucedido em tempos de covid-19, não podendo por isso andarem a ‘saltar’ de equipa em equipa.

Para que se perceba como trabalham, andam normalmente em ‘trio’, um câmera, um homem do som e um produtor, que procura as melhores ‘estórias’ que se estão a passar no paddock.

E foi aqui que a ‘porca torceu o rabo’ várias vezes, pois um documentário é factual, mas a Netflix várias vezes ‘dramatizou’ as questões e isso levou a críticas. Ao ponto de Max Verstappen se ter posto ‘offline’ para a Netflix. Este ano (2022) já voltou.

Portanto, agora resta esperar para ver o que nos dá a 5ª temporada da ‘dramaseries’ Drive to Survive. 6ª feira, 24 de fevereiro…