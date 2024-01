Doriane Pin com a Mercedes na F1 Academy | AutoSport

Doriane Pin é a nova ‘recruta’ do Programa Júnior da Mercedes para a campanha de 2024 da F1 Academy. A piloto francesa vai representar a equipa alemã na série feminina, apoiada pela Iron Dames e pela PREMA Racing.

Doriane Pin é uma piloto em ascensão nas corridas de resistência, a sua carreira começou no karting em 2016 e depois de vencer a categoria feminina do Campeonato Francês de 2019, graduou-se para a Le Mans Cup em 2021, obtendo cinco pódios.

O ano seguinte trouxe mais sucessos, pois dominou no Ferrari Challenge Europe, vencendo nove das 14 corridas sendo coroada campeã. Além disso, conquistou a vitória nas 24 Horas de Spa e fez história com uma vitória na classe GTE-AM no final da temporada do European Le Mans Series.

Avançando para a grelha do Campeonato Mundial de Resistência da FIA para 2023, Pin tornou-se a primeira mulher a ganhar o cobiçado prémio de “Revelação do Ano”, ao mesmo tempo que obteve a sua primeira experiência de corrida em monolugares, terminando em segundo lugar com uma vitória no Campeonato de Fórmula 4 do Sudeste Asiático: “Estou incrivelmente feliz por me juntar ao Programa Júnior da Mercedes-AMG F1 Team e por representar a equipa na F1 Academy este ano com a PREMA Racing”, disse Pin. “Começa um novo capítulo e estou orgulhosa por dar este próximo passo numa equipa tão prestigiada e com o projeto Iron Dames”, disse.