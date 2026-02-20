Domenicali garante que 2026 será “um ano incrível” para a Fórmula 1

Em declarações ao F1.com, Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, afirmou estar “totalmente positivo” de que a época de 2026 será “um ano incrível”, defendendo que o novo regulamento representa uma oportunidade para aprender e evoluir, e não um motivo de alarme.

O responsável italiano sublinhou, durante os testes de pré-época no Bahrein, que “o mais rápido continuará sempre a ganhar” e que a essência competitiva da disciplina permanece intacta, apesar da profunda mudança técnica.

Espetáculo em pista e margem para ajustes

Domenicali assegurou que, do ponto de vista dos adeptos, não há quebra visível no espetáculo, depois de observar os novos monolugares em pista, destacando não notar diferenças relevantes em termos de velocidade e som. Admitiu, ainda assim, que eventuais questões identificadas pela FIA e pelas equipas poderão ser corrigidas, elogiando o clima de discussão aberta na Comissão de F1 para afinar detalhes e melhorar o espetáculo sempre que necessário.

Histórico de mudanças e foco em Melbourne

Recordando anteriores revoluções regulamentares – como as de 2014, 2020 e 2021 – Domenicali apelou à calma, lembrando que a F1 “sempre encontrou soluções técnicas” que permitem às equipas serem rápidas e aos pilotos mostrarem o seu valor. Com a grelha já focada no arranque em Melbourne, o dirigente reforçou que “o vencedor será sempre o mais rápido – ou o mais sortudo” e que a nova fase regulamentar é “uma oportunidade incrível” para desenvolver ainda mais a categoria rainha do desporto motorizado.